Son Dakika Haberleri: 23. Manavgat Barış Suyu Festivali başladı
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23. Manavgat Barış Suyu Festivali başladı

1 saat önce

Manavgat Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali renkli görüntülerle başladı.

Manavgat Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali renkli görüntülerle başladı.
Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan festival köyünün açılışında sergilenen gösteriler büyük ilgi topladı.
Gökyüzüne 5 bin balonun bırakıldığı festivalde, Manavgat Belediyesi bando takımı da konser verdi. Açılışa katılanlar, festival köyündeki stantları gezdi.
Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen ve konserlerle devam edecek festival, 28 Temmuz'da sona erecek.
23. Manavgat Barış Suyu Festivali başladı
Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:08 Kaynak: AA
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