23. Manavgat Barış Suyu Festivali başladı
1 saat önce
Manavgat Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali renkli görüntülerle başladı.
Manavgat Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:08 Kaynak: AA
Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali renkli görüntülerle başladı. Cumhuriyet Meydanı
'nda kurulan festival köyünün açılışında sergilenen gösteriler büyük ilgi topladı.
Gökyüzüne 5 bin balonun bırakıldığı festivalde, Manavgat Belediyesi bando takımı da konser verdi. Açılışa katılanlar, festival köyündeki stantları gezdi.
Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen ve konserlerle devam edecek festival, 28 Temmuz'da sona erecek.
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