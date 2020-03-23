23 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
00:15 Boks Gecesi
02:15 Doğduğun Ev Kaderindir
02:45 Komedi Türkiye
04:00 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Gel Konuşalım
08:00 Oynat Bakalım
10:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
10:15 Survivor Panorama Hafta Sonu
10:45 Survivor Panorama 2020
13:00 Doya Doya Moda
13:00 O Ses Türkiye
15:15 Doğduğun Ev Kaderindir
16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler