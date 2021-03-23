23 Mart 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

23 Mart 2021 Tv 2 Yayın Akışı
23.03.2021 06:42
23 Mart 2021 Salı günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:00 Kanıt
01:40 Kelime Oyunu
02:50 Kanıt
04:00 Akasya Durağı
05:00 Yabancı Damat
05:50 Müzik
06:00 Berivan
09:00 Akasya Durağı
11:45 Evim Şahane
13:30 Elveda Derken
16:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Ankara'nın Dikmeni
Son Dakika Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Küçücük kızı taciz eden yaşlı adam, mahalleliyi ayağa kaldırdı Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı ABD'de bir şirket 24 saat boyunca ekrana bakmayacak kişilere 17 bin lira verecek Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok