23 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Fenerbahçe - İh Konyaspor

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Final

03:30 İstatistik Bankası

04:00 Süper Lig Yolu

05:30 Sporun Mabetleri

06:00 Taraftar

07:00 Yeni Gün

09:00 Ç. Rizespor - Trabzonspor

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

14:00 Futbolun Şehirleri

15:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:00 A. Demirspor - M. Başakşehir

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Farklı Açı

19:30 Kaleci ve Golcü

21:00 Süper Lig Haftası

21:30 Farklı Açı

22:00 Süper Hikayem

23:00 Yeni Nesil Talk Show