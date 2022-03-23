23 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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23 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

23.03.2022 06:42
23 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

23 Mart 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İngiltere Premier Lig Özetler

02:15 İtalya Serie A Özetler

02:35 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:35 FIFA Magazin

04:50 Spor Atlası

05:00 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:45 Spor Toto Süper Lig Goller

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:45 Spor Toto Süper Lig Panorama

14:00 TBMM-TV

18:00 Spor Merkezi

19:25 Spor Toto Süper Lig Özetler

20:00 Spor Akşamı

21:00 Futbol Aklı

23:00 Aktüel Futbol

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22 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı 22 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı 21 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı 21 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

İngiltere Premier Lig, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 23 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 23 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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