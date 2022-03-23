23 Mart 2022 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

23 Mart 2022 Tv 2 Yayın Akışı

23.03.2022 06:42
23 Mart 2022 Tv 2 Yayın Akışı

23 Mart 2022 Çarşamba günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:15 Kelime Oyunu

02:30 Akasya Durağı

04:30 Annem

06:00 Fırtına

07:00 Mutfağım

08:15 Tatlı Hayat

10:15 Akasya Durağı

12:15 Annem

14:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

16:00 Hanımın Çiftliği

19:45 Kelime Oyunu

21:15 Tatlı Hayat

23:30 Kanıt

YORUMLAR
500

Akasya Durağı, Tatlı Hayat, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 23 Mart 2022 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine ise 1 lira 68 kuruş zam geldi
00:38 ABD, Rusya-Ukrayna savaşının kolay ve hızlı bitmeyeceğini açıkladı
23:57 "Dershaneye gidiyorum" diye evden ayrılan 17 yaşındaki genç kız intihar etti
23:54 Berber dükkanında saldırıya uğrayan iki arkadaştan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı
23:46 Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu
23:20 Cinsel istismar suçundan 45 ay cezaevinde yattı! DNA testi sonucuyla gerçek anlaşıldı
23:02 33 yıl sonra ailesine kavuşan Vedat Alexander Schlienbecker hikayesi gündem oldu! Müge Anlı Alman basınında yer aldı
22:57 Buket Aydın, konuğu Cemal Enginyurt'un Tansu Çiller sorusuna verdiği yanıtla kahkahaya boğuldu
22:50 Dünya alarmda! Rusya'dan korkutan açıklama: Putin, tehdit halinde nükleer silahlara başvurabilir
22:17 Lütfü Savaş'tan Suriyelilerle ilgili çok konuşulacak yeni açıklamalar: Onlardan 35-40 yıl öndeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 06:56:15. #1.11#
SON DAKİKA: 23 Mart 2022 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement