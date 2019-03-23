Son Dakika Haberleri: 23 Mart Cumartesi Dha Spor Gündemi

23 Mart Cumartesi Dha Spor Gündemi

15 dakika önce

(ÖZEL) Cengiz Durmuş: Her mahallede tenis oynanmalıHülya Avşar: Çocukları konuştukları anda spora başlamalarıGALATASARAY10.00 Yıllık olağan genel kurul gerçekleştirilecekA MİLLİ TAKIMArnavutluk ile EURO 2020 grup eleme ilk maçını oynayan milliler, bu ülkeden Eskişehir'e özel uçak ile geçecek.

23 Mart Cumartesi Dha Spor Gündemi, System.String[]
(ÖZEL) Cengiz Durmuş: Her mahallede tenis oynanmalı

Hülya Avşar: Çocukları konuştukları anda spora başlamaları

GALATASARAY

10.00 Yıllık olağan genel kurul gerçekleştirilecek

A MİLLİ TAKIM

Arnavutluk ile EURO 2020 grup eleme ilk maçını oynayan milliler, bu ülkeden Eskişehir'e özel uçak ile geçecek.

21.00 Takımın Eskişehir'e varışı (ESKİŞEHİR BÜRO)

TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 28'inci hafta karşılaşmaları oynanacak

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol - Pınar Karşıyaka(Sakarya)

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta - Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem

17.30 Banvit - İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Gündoğdu Adana Basketbol - Mersin Büyükşehir Belediyespor(Menderes)

14.00 OGM Ormanspor - BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Çukurova Basketbol - Canik Belediyespor (Servet Tazegül)

14.00 Kırçiçeği Bodrum - İstanbul Üniversitesi (Bodrum Binnaz Karakaya)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol - İzmit Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.30 Galatasaray - Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:25 Kaynak: DHA

Tenis, Eskişehir, Spor
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