23 Mart Cumartesi Dha Spor Gündemi
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(ÖZEL) Cengiz Durmuş: Her mahallede tenis oynanmalıHülya Avşar: Çocukları konuştukları anda spora başlamalarıGALATASARAY10.00 Yıllık olağan genel kurul gerçekleştirilecekA MİLLİ TAKIMArnavutluk ile EURO 2020 grup eleme ilk maçını oynayan milliler, bu ülkeden Eskişehir'e özel uçak ile geçecek.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:25 Kaynak: DHA
Gazeteci Ayşenur Arslan Gözaltına Alındı
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