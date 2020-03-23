23 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 23 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

23 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

6 saat önce

At yarışlarına ev sahipliği yapan hipodromlarda günlük hayat devam ediyor-Yarışlar olmamasına rağmen atların bakımı ve beslenmesi en hijyenik şekilde sürüyor -Veteriner hekim Ayşe Yetiş: Burayı terk etmek mümkün değil-Volkan Yozgatlı: Bu sektörde 'ben burayı kapatıyorum' demek olmuyor-"Bizi...

23 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

At yarışlarına ev sahipliği yapan hipodromlarda günlük hayat devam ediyor

-Yarışlar olmamasına rağmen atların bakımı ve beslenmesi en hijyenik şekilde sürüyor

-Veteriner hekim Ayşe Yetiş: Burayı terk etmek mümkün değil

-Volkan Yozgatlı: Bu sektörde 'ben burayı kapatıyorum' demek olmuyor

-"Bizi diğer spor dallarıyla aynı kefeye koymamaları gerekmektedir"

- Oğuz Yalçın: Gelirleri yok olup, giderleri devam eden bir sektör haline dönüştü

-Tezcan Taşar: Herkes burada yani burada olmadan olmaz

-Orhan Demirkıran: Atlar koşmadığı zaman biz de çok zor durumda kalacağız

-Hakan Cantınaz: Bir vakanın çıkmaması da TJK için çok önemli"

Hollanda'nın Feyenoord takımında oynayan Orkun Kökçü ile Azerbaycan'ın Sabah FK ekibinde forma giyen kardeşi Ozan Kökçü'den "evde kal" çağrısı

Galatasaraylı Taylan Antalyalı: Hijyen konusuna dikkat ediyoruz, dışarıya çıkmamaya özen gösteriyoruz

"14 kurala uyalım"

MİLLİ SPORCULARDAN KORONAVİRÜS SALGININA KARŞI ÖNLEM MESAJLARI

Paralimpik okçulukta şampiyon Gizem Girişmen: Güvenli mesafeni koru

Milli badmintoncu Özge Bayrak: Evimizde kalıp, ülkemizi koruyalım

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz: Tedbiri elden bırakmayalım


Hayat Devam Ediyor, Oğuz Yalçın, Hollanda, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:26 Kaynak: DHA

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