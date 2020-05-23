23 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

23 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

23 Mayıs 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

23 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Başakşehir Goller

01:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

01:00 Galatasaray - Kayserispor

02:40 Süper Lig Galatasaray Goller

02:40 Trabzonspor Goller

02:55 Spor Kitaplığı

02:55 Efsanelerin İzinde

03:00 Arjantin - Hırvatistan

04:40 Siyah Beyaz Anılar

04:55 Efsanelerin İzinde

04:55 Spor Kitaplığı

05:00 Unutulmaz Maçlar

05:00 Nostaljik Maçlar

06:40 Süper Lig Beşiktaş Goller

06:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:50 Fenerbahçe Goller

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Fransa - Belçika

07:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları

07:50 Hava Durumu

07:55 Takvim Yaprakları

08:00 Bundesliga

08:40 Bir Oyundan Fazlası

08:45 La Liga Goller

09:00 Salto

09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 Unutulmaz Maçlar

10:00 Spor Bülteni

10:25 Hava Durumu

10:30 Tottenham - Milan

11:40 La Liga Goller

11:55 Kamu Spotu İşte Spor

12:00 Ustalara Saygı

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Venezuela - Arjantin

12:55 Kamu Spotu Evde Spor

13:00 Spor Bülteni

13:25 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri

13:55 Efsanelerin İzinde

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Bülteni

14:00 ABD - Hırvatistan

14:55 Kamu Spotu Evde Spor

15:15 La Liga Özetler

15:25 Süper Lig Özetler

15:55 Kamu Spotu İşte Spor

16:00 Galatasaray - Kayserispor

16:00 Brezilya - Arjantin

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu Evde Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:00 Spor Bülteni

18:30 Unutulmaz Maçlar

18:40 İtalya Kupası Özetler

19:00 Unutulmaz Maçlar

19:55 Kamu Spotu İşte Spor

20:00 Spor Bülteni

20:30 Süper Lig Özetler

21:00 Fransa - Türkiye

21:00 Lig Hatırası 88 - 89

21:25 Ustalara Saygı

21:50 Muhammed Salah Goller

22:00 Spor Akşamı

22:40 Milan Goller

22:50 Lazio Goller

23:00 Belçika - Brezilya

23:00 Türkiye - Brezilya

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Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 23 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

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