23 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Başakşehir Goller
01:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
01:00 Galatasaray - Kayserispor
02:40 Süper Lig Galatasaray Goller
02:40 Trabzonspor Goller
02:55 Spor Kitaplığı
02:55 Efsanelerin İzinde
03:00 Arjantin - Hırvatistan
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:55 Efsanelerin İzinde
04:55 Spor Kitaplığı
05:00 Unutulmaz Maçlar
05:00 Nostaljik Maçlar
06:40 Süper Lig Beşiktaş Goller
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 Fenerbahçe Goller
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Fransa - Belçika
07:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları
07:50 Hava Durumu
07:55 Takvim Yaprakları
08:00 Bundesliga
08:40 Bir Oyundan Fazlası
08:45 La Liga Goller
09:00 Salto
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Unutulmaz Maçlar
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Tottenham - Milan
11:40 La Liga Goller
11:55 Kamu Spotu İşte Spor
12:00 Ustalara Saygı
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Venezuela - Arjantin
12:55 Kamu Spotu Evde Spor
13:00 Spor Bülteni
13:25 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 ABD - Hırvatistan
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:15 La Liga Özetler
15:25 Süper Lig Özetler
15:55 Kamu Spotu İşte Spor
16:00 Galatasaray - Kayserispor
16:00 Brezilya - Arjantin
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:00 Spor Bülteni
18:30 Unutulmaz Maçlar
18:40 İtalya Kupası Özetler
19:00 Unutulmaz Maçlar
19:55 Kamu Spotu İşte Spor
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
21:00 Fransa - Türkiye
21:00 Lig Hatırası 88 - 89
21:25 Ustalara Saygı
21:50 Muhammed Salah Goller
22:00 Spor Akşamı
22:40 Milan Goller
22:50 Lazio Goller
23:00 Belçika - Brezilya
23:00 Türkiye - Brezilya