Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:45 Çin Falı
03:45 İyi Aile Çocuğu
04:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda
06:15 Alev Alev
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:45 Tarkan Altın Madalyon
16:30 Öyle Olsun
18:45 Show Ana Haber
20:00 Deliha 2
22:30 Acı Tatlı Ekşi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Mayıs 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika