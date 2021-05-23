23 Mayıs 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:45 Çin Falı

03:45 İyi Aile Çocuğu

04:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda

06:15 Alev Alev

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:45 Tarkan Altın Madalyon

16:30 Öyle Olsun

18:45 Show Ana Haber

20:00 Deliha 2

22:30 Acı Tatlı Ekşi