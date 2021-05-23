Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Yılport Samsunspor - Altınordu
03:40 Hedef Süper Lig
05:40 Süper Lig Özetler
06:15 İngiltere Premier Lig Özetler
06:45 TFF 1. Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İstanbulspor - Altay
08:40 Süper Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Olimpiyat Ateşi
09:55 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası
12:15 Spor Bülteni
12:55 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası
15:15 Spor Hafta Sonu
16:55 Beşiktaş Icrypex - Anadolu Efes
19:00 Spor Bülteni
19:55 Spor Kitaplığı
20:00 Aktüel Futbol
22:00 Spor Bülteni
22:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
23:00 Avrupa'nın Paslaşması
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika