23 Mayıs 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Masumlar Apartmanı

04:35 İmparatoriçe Ki

06:05 Yeşil Deniz

08:55 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:00 Şehirden Uzakta

14:05 Gönül Dağı

17:00 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 3'te 3 Tarih