Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Gecesi
04:00 Spor Artı
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Keçiörengücü - Ankaragücü
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 İngiltere Premier Lig Özetler
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Sabahı
12:30 Spor Bülteni
13:00 Dünya Superbike Şampiyonası
13:30 Spor Bülteni
15:30 Dakika Skor
18:00 Spor Haftasonu
19:55 Almanya - İsrail
22:00 Futbol Gecesi
Son Dakika › TV › 23 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika