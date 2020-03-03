23 milletvekilinin yapılan korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 23 milletvekilinin yapılan korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

23 milletvekilinin yapılan korona virüs testi pozitif çıktı

6 saat önce

İran'da 23 milletvekiline yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.

23 milletvekilinin yapılan korona virüs testi pozitif çıktı, System.String[]

İran'da 23 milletvekiline yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.

(İHA)

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:30 Kaynak: İHA
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