23 milletvekilinin yapılan korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

İran 'da 23 milletvekiline yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.

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Hamaney'den tüm dünyayı korkutan koronavirüs açıklaması: Bazı ülkelerde daha yaygın ama gizliyorlar