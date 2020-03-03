23 milletvekilinin yapılan korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

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23 milletvekilinin yapılan korona virüs testi pozitif çıktı
6 saat önce
İran'da 23 milletvekiline yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:30 Kaynak: İHA
İran'da 23 milletvekiline yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.
(İHA)
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