23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu'na evlerinden katılacaklar

Eker firması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği olarak katılımcıların evlerinden canlı bağlanarak yarışacağı bir koşu düzenleyecek.

Yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutlamak zorunda kalacak çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenecek 23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu'na, 81 ilden 6-12 yaş arası çocuklar katılabilecek.

Organizasyon, katılımcıların ayrı evlerden canlı bağlanarak yarıştığı Türkiye'deki ilk koşu etkinliği olacak.

23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu'na kayıt yaptıran ilk 100 katılımcı, Eker'in YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayında yer alabilecek. Diğer yarışmacılar ise canlı yayını takip ederek koşuya dahil olacak. Canlı yayında ayrıca minik yarışmacılarla röportajlar da yapılacak.

Koşu için kayıtlar, "www.ekerkosu.com" internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.