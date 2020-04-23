23 Nisan 100. yılında 52 ülkeden çocuklarla dijital platformda kutlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 23 Nisan 100. yılında 52 ülkeden çocuklarla dijital platformda kutlanacak - Son Dakika

23 Nisan 100. yılında 52 ülkeden çocuklarla dijital platformda kutlanacak

6 saat önce

Yunus Emre Enstitüsü, sosyal medya hesapları üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle dijital bir kutlama programı gerçekleştirecek.

23 Nisan 100. yılında 52 ülkeden çocuklarla dijital platformda kutlanacak, System.String[]

Yunus Emre Enstitüsü, sosyal medya hesapları üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle dijital bir kutlama programı gerçekleştirecek.

Türkiye saati ile 16.00'da canlı olarak yayınlanacak programda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın yanı sıra yurt dışından Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov, Ürdün Prensi Asım bin Naif, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Elvin Hasan, Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bosna Hersek Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Raşid Hadzovic, Kosova Meclisi Başkan Yardımcısı ve 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Tertipleme Komitesi Başkanı Fikrim Damka, Arnavutluk Eğitim Bakanı Yardımcısı Nina Guga ve Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Enis Kervan da konuşmacı olarak yer alacak. Ünlü sunucu Pelin Çift'in sunuculuğunu gerçekleştireceği etkinliğe Türk ve yabancı çok sayıda büyükelçi ile birlikte yabancı türkologlar da iştirak edecek. Protokol konuşmalarının ardından dünyanın farklı noktalarındaki 52 ülkeden 100 çocuk canlı yayında gösterilerini gerçekleştirecekler. Şiir, resim ve dans gibi farklı kategorilerde programa katılacak çocuklar, 100. yılında 23 Nisan coşkusunu hep birlikte yaşayacaklar.

Avustralya'dan Rusya'ya, Filistin'den Somali'ye, Almanya'dan Ürdün'de, Çin'den Güney Afrika'ya kadar dünyanın farklı noktalarından çocuklar, kendilerine armağan edilen bu günde birlik beraberlik ve barış mesajlarını tüm dünya ile buluşturacaklar. Kutlama, 23 ülkeden 40 çocuğun canlı olarak söyleyeceği "Hayat Bayram Olsa" şarkısı ile sona erecek. - ANKARA

Yunus Emre, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 01:14 Kaynak: İHA

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