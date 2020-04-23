23 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Son Durak
01:20 Müge Anlı ile Tatlı Sert
04:20 Seviyor Sevmiyor
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şirinler: Kayıp Köy
20:00 atv'de 23 Nisan
21:00 100 Yılda Hep Birlikte
21:05 Şirinler: Kayıp Köy
21:50 Tam Gaz
22:55 Pixels