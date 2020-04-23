23 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 23 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

23 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı

11 dakika önce

23 Nisan 2020 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

23 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı, System.String[]

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Galip Derviş

01:30 Galip Derviş

02:45 Poyraz Karayel

04:30 Akasya Durağı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:15 Masal Şatosu: Sihirli Davet

22:30 Sol Şerit

Galip Derviş, Kanal D, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com

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