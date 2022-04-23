23 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 İH Konyaspor

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Santra

03:30 İstatistik Bankası

04:00 Muhabir Masası

05:00 Futbolun Şehirleri

06:00 Bi'de Bana Sor

07:00 Yeni Gün

09:00 Kasımpaşa - A. Demirspor

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Kdç Karabükspor - Mersin İY

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 Ç. Rizespor - Fenerbahçe

15:00 Ök Y. Malatyaspor - İH Konyaspor

15:15 Süper Lig Haftanın Golleri

15:30 Santra

17:00 Sanal Direktör

18:00 Süper Hikayem

19:00 Ç. Rizespor - Fenerbahçe

19:30 beIN Süper Lig

20:30 Ç. Rizespor - Fenerbahçe

22:30 beIN Süper Lig