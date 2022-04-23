Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 İH Konyaspor
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Santra
03:30 İstatistik Bankası
04:00 Muhabir Masası
05:00 Futbolun Şehirleri
06:00 Bi'de Bana Sor
07:00 Yeni Gün
09:00 Kasımpaşa - A. Demirspor
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Kdç Karabükspor - Mersin İY
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 Ç. Rizespor - Fenerbahçe
15:00 Ök Y. Malatyaspor - İH Konyaspor
15:15 Süper Lig Haftanın Golleri
15:30 Santra
17:00 Sanal Direktör
18:00 Süper Hikayem
19:00 Ç. Rizespor - Fenerbahçe
19:30 beIN Süper Lig
20:30 Ç. Rizespor - Fenerbahçe
22:30 beIN Süper Lig
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika