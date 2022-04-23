Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Afara
02:45 M. Fatih Çıtak'la Sahur Vakti
04:45 Yabancı Damat
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Yargı
16:00 Üç Kız Kardeş
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika