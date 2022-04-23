Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:20 İtalya Serie A Özetler
02:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:10 Spor Takvimi
03:15 Efsanelerin İzinde
03:20 Adanaspor A.Ş.- Yılport Samsunspor
05:00 Başlama Vuruşu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:55 Efsanelerin İzinde
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Hedef Süper Lig
17:50 Spor Atlası
18:00 Spor Merkezi
19:35 İtalya Kupası Özetler
20:00 Spor Akşamı
20:25 Spor Takvimi
20:30 Dakika Skor
21:15 % 100 Futbol Devre Arası
21:30 Dakika Skor
22:30 % 100 Futbol
23:45 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika