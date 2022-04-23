23 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İngiltere Premier Lig Özetler

02:20 İtalya Serie A Özetler

02:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:10 Spor Takvimi

03:15 Efsanelerin İzinde

03:20 Adanaspor A.Ş.- Yılport Samsunspor

05:00 Başlama Vuruşu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:55 Efsanelerin İzinde

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Hedef Süper Lig

17:50 Spor Atlası

18:00 Spor Merkezi

19:35 İtalya Kupası Özetler

20:00 Spor Akşamı

20:25 Spor Takvimi

20:30 Dakika Skor

21:15 % 100 Futbol Devre Arası

21:30 Dakika Skor

22:30 % 100 Futbol

23:45 İleri Üçlü