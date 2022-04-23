23 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

01:30 Kara Tahta

02:45 Sahur Bereketi

04:45 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06:15 Mesnevi'den Hikayeler

06:50 Kuşlarla Yolculuk

07:15 Dizi

09:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın

09:30 Dizi

12:30 Dizi

15:30 23 Nisan Çocuk Şenliği

17:00 Ana Haber

17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:10 Gönül Dağı