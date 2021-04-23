Fethiye'de 23 Nisan sade bir törenle gerçekleşti - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Muğla'nın Fethiye ilçesinde maske ve sosyal mesafeli sade bir çelenk töreni düzenlendi.

Fethiye Kaymakamlığı Atatürk Anıtı önünde TBMM'nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla korona virüs tedbirleri kapsamında sade bir tören yapıldı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, eğitim çalışanları, okul müdürleri katıldı. Maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Tören saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerin şiir okumasının ardından tören sona erdi. - MUĞLA