23 Nisan Anaokulu Türkiye'de En Güvenilir Okullardan Biri Seçildi

DİYARBAKIR - Türkiye genelinde en güvenilir 37 okuldan biri Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan 23 Nisan Anaokulu oldu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunana 23 Nisan Anaokulu Türkiye genelinde en güvenilir 37 okuldan biri olarak 'İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nde' 'OHSAS 18001: 2007' belgesi almaya hak kazandı. 3 yıl içerisinde yapılan çalışmalarla, çocukların en güvenilir ortamlarda eğitim ve öğretim alması açısından, birçok çalışma başlatan okul yönetimi sağlık ve güvenlik açısından en iyi okullardan biri olduğunu kanıtladı. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında hizmete geçen 23 Nisan Anaokulu, 87 öğrenciyle başlattığı ders zili şuanda 570'e yakın öğrenci potansiyeliyle eğitim ve öğretime devam ediyor. Öğrencilerin okulda kaldığı sürece güvenliği ve sağlığı ailelerinden çok kendilerini ilgilendirdiğini söyleyen 23 Nisan Anaokulu Müdürü Hakan Çetinkaya, bu nedenle güvenlik ve sağlıklı bir ortamda çocukları yetiştirebilmek için, her türlü önlemi almak gayretinde bulunduklarını aktardı. Çetinkaya, "Okulumuz 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında hizmete açıldı. İlk öğrencilerimizi o yıl aldık, ilk yıllarda 87 öğrencimiz vardı. Her yıl okulumuza bir şeyler daha ekleyerek öğrenci potansiyelimizi artırdık, şuanda 570 kişiye yakın öğrencimiz var. 8 derslikten oluşmakta, sabahçı ve öğlenci olmak üzere 2'li eğitim uygulamaktayız. 2 tanede kulüp sınıfımız var buradaki öğrenciler sabah 08: 00-17: 00 arasında gelmekte bunlar çalışan anne ve babaların tercih ettiği sınıflarımız. Sabahtan öğlene kadar normal müfredat, öğleden sonra etkinlik faaliyetleriyle sürdürüyorlar" dedi.

"Türkiye'de en güvenilir okulları arasındayız"

3 yıl içerisinde yaptıkları çalışmalar kapsamında çocukların sağlıklı, güvenilir bir ortam oluşturduklarını ve bu doğrultuda da 'İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nde' 19 Ocak 2019'da 'OHSAS 18001: 2007' belgesi almaya hak kazandıklarını belirten 23 Nisan Anaokulu Müdürü Hakan Çetinkaya, Türkiye'de bu belgeyi almaya hak kazanan 37 okuldan birisi olduklarını dile getirdi. Çetinkaya, "Çocuklarımız okulda kaldığı süre içerisinde okul öncesi olmasından dolayı güvenlikleri aileden çok bizi ilgilendirmekte. Bu nedenle de güvenlik noktasında çocuklarımızı daha sağlıklı bir ortamda yetiştire bilmek için, her türlü önlemi almak gayretinde bulunduk. 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalar kapsamında çocuklarımıza sağlıklı, güvenilir bir ortam oluşturduk bu doğrultuda da 'İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nde' 'OHSAS 18001: 2007' belgesi almaya hak kazandık. Türkiye'de bu belgeyi almaya hak kazanan 37 okuldan birisi olduk. Bağlar İlçe Kaymakamlığımızdan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze kadar bu konuda büyük destekler aldık. Onların sayesinde belgeyi almaya hak kazandık. Çocuklarımızın sadece güvenliği değil aynı zamanda sağlığını da ön planda bulundurarak bu belgeyi bize verdiler. Okulumuzda yemekhane mevcut, çocuklarımızın temizliği, sağlık koşulları bu anlamda çok önem kazanıyordu. Bizlerde sadece iş güvenliği değil sağlık noktasında da başarılı olduğumuzdan dolayı bu belgeyi almaya hak kazandık. Okulumuzda ilk önce zeminden başladık, çocukların temas ettiği noktalarda beton zemin kalmayacak şekilde parke yaptık. Düşme tehlikesi noktasında en az zararla kurtarabilelim diye, merdivenlerimize de hali kapladık. Merdiven boşluklarımızı file ile kapattık, tırabzan ekledik. Çocuklar pencereleri tamamen açamasın diye pencerelerimize penkit uygulaması getirdik. Çocuklar pencereleri tamamen açamıyor ve bundan dolayı da herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Bütün masa ve sıraları frezeden geçirerek yuvarlak hale dönüştürdük. Köşeli olmak zorunda olan sehpa ve masalarımızı da koruma bantları çekerek sabitledik. Böylece çocuklarımız daha güvenli bir ortama kavuşmuş oldu. Yangın ve ilk yardım noktasında da gerekli teçhizatı sağladık, böylece çocuklarımız daha güvenli bir ortama kavuşmuş oldu" diye konuştu.

