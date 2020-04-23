23 Nisan Bayramı, sessiz kutlandı - Son Dakika

23 Nisan Bayramı, sessiz kutlandı

KONYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanması üzerine sessiz şekilde kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için koronavirüs salgını ve 4 gün sokağa çıkma yasağı bulunması nedeniyle sadece Anıt Alanı'nda tören düzenlendi. Törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük çelenk sundu. Ardından törene katılan protokol üyeleri maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uyarak saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Kutlama töreni sona ererken, saat 13.00'de tüm okulların hoparlörlerinden 100'üncü Yıl Marşı dinletilecek. Saat 21.00'de de yine aynı şekilde İstiklal Marşı okunacak.