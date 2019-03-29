Son Dakika Haberleri: 23 Nisan Çocuk Bayramı'na Özel Koleksiyon

23 Nisan Çocuk Bayramı'na Özel Koleksiyon

27 dakika önce

HAZIR giyim markası DeFacto, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çocuklar için koleksiyon hazırladıklarını açıkladı.

23 Nisan Çocuk Bayramı'na Özel Koleksiyon, System.String[]
HAZIR giyim markası DeFacto, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çocuklar için koleksiyon hazırladıklarını açıkladı. Koleksiyonda Atatürk imzası ve silüeti olan baskılı tişörtler ön plana çıkıyor.

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşan parçaların 23 Nisan coşkusunu yansıttığı bildirildi. Koleksiyonda, Atatürk imzası ve silüeti olan, omuz detaylı baskılı tişörtler, rengarenk tütülü eteklerin yanı sıra, payetlerle işlenen kalp, yıldız ve kelebek desenli kıyafetlerin olduğu belirtildi. Ayrıca erkek çocukları için chino pantolonlar, gömlekler ve polo yaka tişörtlerin hazırlandığı aktarıldı. Çocukların kıyafetlerini tamamlayacak olan ayakkabı ve çanta seçeneklerinin de koleksiyonda yer aldığı ifade edildi.

Koleksiyona markanın tüm mağazalarından ulaşılabilir.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:01 Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan, Ekonomi
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