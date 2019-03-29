23 Nisan Çocuk Bayramı'na Özel Koleksiyon

HAZIR giyim markası DeFacto, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çocuklar için koleksiyon hazırladıklarını açıkladı.

HAZIR giyim markası DeFacto, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çocuklar için koleksiyon hazırladıklarını açıkladı. Koleksiyonda Atatürk imzası ve silüeti olan baskılı tişörtler ön plana çıkıyor.



Firmadan yapılan yazılı açıklamada, kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşan parçaların 23 Nisan coşkusunu yansıttığı bildirildi. Koleksiyonda, Atatürk imzası ve silüeti olan, omuz detaylı baskılı tişörtler, rengarenk tütülü eteklerin yanı sıra, payetlerle işlenen kalp, yıldız ve kelebek desenli kıyafetlerin olduğu belirtildi. Ayrıca erkek çocukları için chino pantolonlar, gömlekler ve polo yaka tişörtlerin hazırlandığı aktarıldı. Çocukların kıyafetlerini tamamlayacak olan ayakkabı ve çanta seçeneklerinin de koleksiyonda yer aldığı ifade edildi.



Koleksiyona markanın tüm mağazalarından ulaşılabilir.



- İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Havalimanında Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Kişi Gözaltına Alındı

11 Yaşındaki Zeynep, Başına Tuğlayla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu

1 Mayıs'tan İtibaren Mağaza Poşetleri de Market Poşetleri de 25 Kuruşa Satılacak