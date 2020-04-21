23 Nisan coşkusu 100'üncü yıl otobüsü ile sokaklara yayılıyor - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünü birbirinden renkli etkinliklerle kutluyor.



Büyükçekmece'nin 24 mahallesini sokak sokak gezen "100. Yıl Otobüsü" 100'üncü yıl coşkusunu tüm şehre yayarken, bayramın sahibi olan çocuklar da hafızalarından silinmeyecek bir bayrama tanıklık ediyor.



"Çocuklar unutulmaz bir bayrama tanıklık ediyor"



Koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında evlerinden çıkmayan çocukları unutmayan Büyükçekmece Belediyesi, 23 Nisan'ın bayram coşkusunu sokak ve meydanlara taşıdı. Büyükçekmece'nin 24 mahallesini sokak sokak gezen "100. Yıl Otobüsü" 100'üncü yıl coşkusunu tüm şehre yayıyor. Büyükçekmece Belediye Bandosu'nun kahramanlık türküleri ve marşlar çalarak girdiği her sokakta 7'den 70'e her yaştan vatandaş tarafından büyük ilgi görüyor. Ellerindeki Türk bayraklarıyla balkon ve pencerelerden çalınan marşlara eşlik eden Büyükçekmeceliler 100'üncü yılı coşkuyla kutlarken, çocuklar da unutulmaz bir bayrama tanık olmanın mutluluğunu yaşıyor.



"100 Yıl Otobüsü" sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı 22 Nisan akşamına kadar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliğini sürdürecek. - İSTANBUL