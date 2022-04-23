23 NİSAN COŞKUSU CAM PİRAMİT'TE - Son Dakika
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23 NİSAN COŞKUSU CAM PİRAMİT'TE

23.04.2022 12:48

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'nci yıldönümü Antalya'da büyük coşkuyla kutlandı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'nci yıldönümü Antalya'da büyük coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Çelenk törenine CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, il Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu bünyesindeki siyasi parti, sendika, meslek örgütü ve sivil toplum örgütü yönetici ve üyeleri katıldı. Resmi çelenk töreninde Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, beraberinde çocuklarla Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunu gerçekleştirdi. Resmi tören sonrası ise siyasi partiler, sendikalar, meslek örgütleri derneklerin çelenklerinin sunumu yapıldı.

YÖNETİM ÇOCUKLARDA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın geleneklerin biri olarak kentteki vali, büyükşehir belediye başkanı, garnizon komutanı, rektörler, kaymakamlar, emniyet müdürü, il jandarma komutanı, ilçe belediye başkanları gibi yöneticiler koltukları 23 Nisan'da çocuklara bıraktı. 23 Nisan'ın Antalya Valisi ise İnönü Ortaokulu'ndan 12 yaşındaki Şerife Özbek oldu.

23 NİSAN VALİSİ

Antalya Valiliği makamındaki törende Vali Ersin Yazıcı, 23 Nisan Valisi Şerife Özbek'i kapıda karşıladı. Vali Yazıcı'nın makamına oturan Şerife Özbek, yaptığı konuşmada, 'Şunu söylemeliyim ki, bizler şanslı çocuklarız. Çünkü dünyada bayram armağan edilen, adına bayram kutlanan çocuklar bizleriz. ve dünya çocuklarıyla bu gururu paylaşmaktan çok mutluyuz. Bu nedenle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle yad ediyoruz. Vatanı için savaşan büyüklerimizi saygıyla anıyoruz. Türk çocukları olarak bizler ecdadımızdan öğrendiğimiz gibi vatan sevdasıyla büyüyoruz. Biz çocuklara güvenin, inanın, destek vermeye devam edin dedi.

COŞKULU KUTLAMA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ise Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Cam Piramit'te devam etti. Buradaki törene Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek, kamu yöneticileri ve 23 Nisan'da yönetici koltuklarına oturan çocuk yöneticiler katıldı.

İlk TBMM'nin açılışının canlandırıldığı törende Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan bir konuşma yaptı.

Törende şiir, özel eğitim öğrencileri, step, yabancı ülkelerden gelen misafir çocuklar ve halk oyunları gösterileri düzenlendi.

23 NİSAN COŞKUSU CAM PİRAMİT'TE
23 NİSAN COŞKUSU CAM PİRAMİT'TE
23 NİSAN COŞKUSU CAM PİRAMİT'TE
23 NİSAN COŞKUSU CAM PİRAMİT'TE

YORUMLAR
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Iğdır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yıl dönümü kutlandı Iğdır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yıl dönümü kutlandı Bayramın tadını çıkardılar Bayramın tadını çıkardılar

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Antalya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 23 NİSAN COŞKUSU CAM PİRAMİT'TE - Son Dakika


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