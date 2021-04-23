Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde konvoy oluşturuldu.
Kilis Offroad Kulübü üyeleri, salgın nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar için etkinlik düzenledi.
Yaklaşık 20 araç ile Küçük Sanayi Sitesi'nde toplanan ekipler, araçları Türk bayrakları ve balonlarla süsledi.
Şehir turu atan araçlara çocuklar pencere ve balkonlardan el sallayarak eşlik etti.
Kilis Offroad Kulübü Başkanı Hakan Bilecen, bütün çocukların bayramını kutladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 23 Nisan coşkusu çocuk şarkılarının çalındığı konvoylarla yaşatıldı - Son Dakika