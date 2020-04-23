23 Nisan coşkusu çocukların ayağına götürüldü - Son Dakika

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23 Nisan coşkusu çocukların ayağına götürüldü
6 saat önce
23 Nisan coşkusu çocukların ayağına götürüldü Sivas'ta oluşturulan yaklaşık 100 araçlık konvoy ile 23 Nisan coşkusu çocukların ayağına götürüldü Sivas'ta oluşturulan yaklaşık 100 araçlık konvoy ile 23 Nisan coşkusu çocukların ayağına götürüldü.
23 Nisan coşkusu çocukların ayağına götürüldü
Sivas'ta oluşturulan yaklaşık 100 araçlık konvoy ile 23 Nisan coşkusu çocukların ayağına götürüldü
SİVAS - Sivas'ta oluşturulan yaklaşık 100 araçlık konvoy ile 23 Nisan coşkusu çocukların ayağına götürüldü.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar için Sivas Valiliği öncülüğünde vefa sosyal destek grupları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu adeta çocukların evlerine kadar götürdü. Müzik eşliğinde kent merkezinde caddeleri tek tek gezen renkli görüntüler oluşturan konvoy çocukları eğlendirdi. Müzikler eşliğinde balonların ve bayrakların asılı olduğu kamyon ve otomobillerin sesini duyan çocuklar evlerinin balkonlarına çıkarak bayrak sallayıp 23 Nisan coşkusuna eşlik ettiler. Virüsten dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını okullarında kutlayamadıklarını söyleyen çocuklar, mutlu olduklarını belirttiler.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:53 Kaynak: İHA
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