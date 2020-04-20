23 Nisan coşkusu evde yaşanacak - Son Dakika
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23 Nisan coşkusu evde yaşanacak

6 saat önce

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu evden kutlanacağını söyledi.

23 Nisan coşkusu evde yaşanacak, System.String[]

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu evden kutlanacağını söyledi.


Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu çocuklara evlerinde, balkonlarında coşku ile kutlanacağını belirtti. Akgül, yaptığı açıklamada "Bütün dünyada ve ülkemizde baş gösteren COVID-19 Pandemisi Koronavirüs salgınının getirdiği sorunlardan dolayı, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu evlerimize, balkonlarımıza, pencerelerimize taşıyacağız. Yine bu yıl 23 Nisan 1920'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun yüzüncü yılı olması sebebiyle, okullardan uzak olan öğrencilerimize, bu coşku ve heyecanı yaşatabilmek için 23 Nisan 2020 Perşembe günü, saat 12: 00'de öğrencilerimiz okullarımızdaki törenlere hazırlanarak geldikleri gibi, bayram kıyafetlerini giyerek hazırlanarak, rengarenk balonlarıyla, ellerinde bayraklarıyla evlerinin balkonlarında olacaklar, 23 Nisan şarkıları söyleyecekler, aile büyükleriyle ülkemizin yaşayacağı bu 100 yıllık coşkuya ortak olacaklar. Belediyemiz hoparlörlerinden saat 12: 00'da Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ardından Valimiz Erdoğan Bektaş'ın kutlama mesajı, Belediye Başkanımız Dr. Ömer Selim Alan'ın kutlama mesajı ve 23 Nisan şarkılarımızla devam edilecek.Evlerinde bayram coşkusunu yaşayan öğrencilerimiz ev ortamında okudukları 23 Nisan şiirlerini telefonları ile kaydetmeleri ilgili adreslerden"www.trt23Nisan.com" TRT ve EBA'ya göndermeleri halinde bu platformlarda şenlik özel yayınlarında yayınlanmalarının sağlanacağı bilgisinin, Milli Eğitim Bakanlığımızca paylaşıldığını belirterek, tüm öğrencilerimizin bu etkinliğe katılmasını istediler. Burada amacımızın Milletimizin 100 yıllık Bayram coşkusunun tüm Ülkemizle beraber ilimizdeki yaklaşık 100 bin öğrencimizin evinde yaşatmak istiyoruz, bayramı hissettirmek istiyoruz dedi. Bütün paylaşımlarımızda Evdekal Zonguldak, Evdekal Türkiye, Evde Hayat Var, Hayat Eve Sığar dediğimiz bu günlerde hayatı ve yaşamayı sığdırdığımız evlerimize; çocuklarımızın bayram coşkusunu da sığdıracağız, ülkemizin ve bütün dünyanın yaşadığı bu zor günlerin geride kalacağını ve yıllardır olduğu gibi yine 23 Nisanları bütün Dünya çocukları ile kutlayacağımız günlerin geleceğini ifade ederek; İlimizin tüm bölgelerindeki öğrencilerimizin bu coşkuya ortak olması için eğitim yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz veli ve öğrencilerimizle iletişim halinde olacaklarını söylediler" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 01:24 Kaynak: İHA

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