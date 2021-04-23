23 Nisan coşkusu Körfezliler'in evlerine konuk oldu - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 101. yıldönümünün coşkusu Körfez'de tüm kenti sardı. Körfez Belediyesi, coşkuyu tır ve mobil araçlarla Körfezlilerin evlerine taşıdı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 101. yıldönümünün coşkusu Körfez'de tüm kenti sardı. Sokağa çıkma kısıtlamasında özel bir program hazırlayan Körfez Belediyesi, 23 Nisan Bayramı TIR'ı ve mobil ekiplerle bayram coşkusunu vatandaşların evlerine taşıdı. Büyük tır ve küçük mobil ekipler, oluşturulan konvoy ile birlikte Körfez'in tüm mahallelerinde çocukları selamladı.

Cadde, meydan ve sokaklarda Türk bayrakları eşliğinde Körfez Belediyesi'nin kortejini gören vatandaşlar büyük sürpriz yaşarken bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Ayrıca çocuklara Türk bayrakları ve horoz şekerler dağıtıldı. 23 Nisan Tırına binerek çocukları selamlayan Başkan Şener Söğüt de onlarla birlikte coşkuya ortak oldu.

Kısa da bir konuşma yapan Başkan Şener Söğüt, "Bugün bizim için önemli ve anlamlı bir gün. Çocuklarımızın en çok sevineceği, coşkusunu ortaya çıkaracağı bir gün. Dünyada bir tek çocuk bayramı bizim ülkemizde var. Bunu da Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Ne kadar gururlansak, mutlu olsak azdır. 23 Nisan ayrıca TBMM'nin de 101. yıl dönümü. Açılış yıldönümünü de kutluyorum. Bugün gönül isterdi ki tüm çocuklarımızla bu heyecan ve mutluluğu daha coşkulu yaşayalım. Ama maalesef pandemi süreci buna fazla müsaade etmedi. Belediye olarak bizler de sizi yalnız bırakmak istemedik ve coşkuyu evlerinize kadar getirdik" dedi. - KOCAELİ