23 Nisan coşkusu Seyhan'da bir başka güzel - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Seyhan Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerde coşkuyla kutlandı. Şehit Aileleri Derneği'nde çocuklara oyuncaklar armağan eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın makamına ise otizmli çocuklar Emir Dündar ve Serdar Bozkurt oturdu.

Başkan Akay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu otizmli Emir Dündar ve Serdar Bozkurt'a bıraktı. Dündar ve Bozkurt kendi yaptıkları el işi tabloyu Başkan Akay'a armağan edip, çiçek verdi. Başkan Akay da onlara çeşitli armağanlar verip bayramlarını kutladı.

Şehit ailelerinin çocuklarını unutmadı

23 Nisan'da şehit çocuklarını ve torunlarını unutmayan Başkan Akay, Adana Şehit Aileleri Malulleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Burada Dernek Başkanı Emine Kunt ve yöneticilerden derneğin faaliyetleri hakkında bilgi alan Başkan Akay, şehit ailelerinin çocuklarına belediye kreşlerinde üretilen oyuncakları armağan etti.

Çocuklardan Başkan Akay'a doğum günü sürprizi

Yenibey SEYMER'de düzenlenen etkinlikte ellerindeki bayraklarla marşlar söyleyen çocuklar, Başkan Akay'a doğum günü sürprizi yaptı. Çocuklarla birlikte hazırlanan pastadaki mumları söndüren Başkan Akay, çocuklara oyuncaklar armağan ederek, 23 Nisan coşkularına ortak oldu.

Çocuk ve spor şenliği

Başkan Akay, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki Hafsa Sultan Anaokulu'ndaki çocuk ve spor şenliğinde, hazırlanan parkuru tamamlayan çocuklara madalya takıp, forma ve şort armağan etti.

İstiklal Marşı'nı okurken duygulanıp, gözyaşlarını tutamadı

Yeşilyuva Bilgi Evi'ndeki etkinlikte ise İstiklal Marşı'nın tamamını okuyan Yıldız Yaşar isimli çocuk duygulanıp, gözyaşlarına hakim olamadı. Etkinlikte Hacivat-Karagöz ve animasyon gösterileri, eğlenceli bilimsel deneylerle çocuklar 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

"Çocuklar bizim geleceğimiz"

Dünyada ilk kez çocuklar adına bir bayramın Türkiye'de ortaya çıktığını vurgulayan Başkan Akay, "Umuyorum ki bugünün çocukları yarının Türkiye'sinde başarılı olurlar. 23 Nisan aynı zamanda ulusal egemenliği de ifade ediyor. Ulusal egemenliği de koruyacak olanlar da bu çocuklar olacak. Bütün mesele bütün çocukların iyi eğitim görmeleri, iyi yetişmeleri, çünkü onlar bizim geleceğimiz" diyerek çocukların bayramını kutladı. - ADANA