23 Nisan coşkusu, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen balkonlarda yaşandı - Son Dakika

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23 Nisan coşkusu, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen balkonlarda yaşandı
6 saat önce
Korona virüs sebebiyle Balıkesir ilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 23 Nisan coşkusunu balkonlara taşıdı.
Korona virüs sebebiyle Balıkesir ilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 23 Nisan coşkusunu balkonlara taşıdı. Edremit Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı kutlamaları dahilinde evlerinde kalmak zorunda olan çocuklar ve aileleri için bayram sokaklara taşındı. Edremit Belediyesi tarafından hazırlanan traktör kasası bayraklar ve balonlar ile seslenerek hazırlanan ses sistemi ile 23 Nisan marşları ve çocuk şarkıları seslendirilerek ilçe genelinde gezdirildi. Sokaklarından geçen kutlama kortejini büyük bir coşku ile balkonlarında selamlayan Edremitli çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 06:05 Kaynak: İHA
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