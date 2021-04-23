23 Nisan coşkusu tır ve mobil ekiplerle evlere taşındı - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 101. yıldönümünün coşkusu Denizli Büyükşehir Belediyesi ile tüm kenti sardı. Sokağa çıkma kısıtlamasında, bayram coşkusunu mobil araçlarla Denizlilerin evine taşıyan Büyükşehir Belediyesi büyük takdir topladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, TBMM'nin açılışının 101. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladığı program vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Sokağa çıkma kısıtlamasında özel bir program hazırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Bayramı TIR'ı ve mobil ekiplerle bayram coşkusunu vatandaşların evine taşıdı. 23 Nisan Bayramı TIR'ı ve bayraklarla süslenen Büyükşehir Belediyesi araçları, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nden (EGS) kortej oluşturarak yola çıktı. Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu, TIR ve mobil araçlarla 23 Nisan sabah saatlerinden itibaren kentin dört bir yanında marşlar çaldı. Cadde, meydan ve sokaklarda Türk bayrakları eşliğinde Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu'nu gören vatandaşlar büyük sürpriz yaşarken bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Cadde ve meydanlar kırmızı-beyaz

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında şehrin tüm caddelerini kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla donattı. Kutlamalar bir çok cadde ve bulvarda yaşanırken, tüm kenti sardı.

"Vatandaşların coşkusu muhteşem"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha coşku ve gururla kutladıklarını söyleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sokağa çıkma kısıtlamasında bayram coşkusunu vatandaşların evine taşımak istediklerini kaydetti. Vatandaşların coşkusu ve bayram sevincinin muhteşem olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Tüm hemşehrilerimizin ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu güzel vatanın hürriyeti uğruna kanını döken tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi. - DENİZLİ