23 Nisan coşkusuna karantinadaki vatandaşlar da ortak oldu - Son Dakika

23 Nisan coşkusuna karantinadaki vatandaşlar da ortak oldu

BURDUR - Burdur"da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. yıldönümü saat 21: 00'da evlerde ve pencerelerde Türk Bayraklarıyla coşkuyla kutlandı.

Bir hafta önce Kuveyt'ten Burdur'a gelen ve KYK Fereli Sinan Efendi Yurdu'nda 14 gün karantinaya alınan 275 vatandaş için özel 23 Nisan kutlaması gerçekleştirildi. Karantinada kalan vatandaşlar da 23 Nisan Bayramı'nı pencerelerinden ellerindeki Türk Bayrakları ile renkli görüntülere sahne oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının hep bir ağızdan söylenmesinin ardından karantinadaki vatandaşlar söylenen marşlara eşlik etti.

Burdur Valisi Hasan Şıldak da sosyal medya hesaplarından eşiyle birlikte okuduğu İstiklal Marşı videosunu paylaştı.

23 Nisan kutlaması çerçevesinde Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de evinin balkonuna çıkarak İstiklal Marşı okudu. İstasyon caddesinde bayraklarıyla balkonlara çıkan bir çok kişi bayram coşkusunu yaşadı.