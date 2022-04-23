23 Nisan, CSO Ada Ankara'da şenlik havasında kutlandı - Son Dakika
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23 Nisan, CSO Ada Ankara'da şenlik havasında kutlandı

23.04.2022 18:15
23 Nisan, CSO Ada Ankara'da şenlik havasında kutlandı

CSO Ada Ankara Ana Salon'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "Birlikte Söyle: Geleceğe Çok Ses" etkinliği düzenlendi.

CSO Ada Ankara Ana Salon'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "Birlikte Söyle: Geleceğe Çok Ses" etkinliği düzenlendi.

Devlet Çoksesli Korosu ve Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ile Ankara'daki 7 okuldan gelen 300 öğrencinin katıldığı yaklaşık 600 kişilik dev koro, Şef Mine Özalp ve Şef Burak Onur Erdem yönetiminde şarkılar ve marşlar seslendirdi.

Seyircilerin de şarkı ve marşlara eşlik ettiği "Birlikte Söyle: Geleceğe Çok Ses" etkinliğinde aileler çocuklarıyla 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşadı.

Şenlik havasında gerçekleşen etkinlikte minik müzikseverler, sevilen çocuk şarkılarıyla marşları dinleme imkanı buldu.

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Ankara, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: 23 Nisan, CSO Ada Ankara'da şenlik havasında kutlandı - Son Dakika
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