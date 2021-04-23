23 Nisan'da 101 çocuğa 101 bisiklet - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılında, 101 çocuğa 101 bisiklet hediye etti. Başkan Soyer, amaçlarının bisikletin kent içerisinde sadece spor aracı olarak değil, ulaşım aracı olarak da kullanılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Merkezine devam eden öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Tunç Soyer, Büyükşehir tarafından Kültürpark'ta kurulan Sürdürülebilir Yaşam Parkı'nı ziyaret ederek çocuklar ve gençlerle birlikte fide dikti ve permakültür alanındaki Böcek Farkındalık Atölyesi'ne katıldı. Başkan Soyer, 101. yıl dönümü kutlanan 23 Nisan etkinlikleri kapsamında, birlikte fide diktiği 101 çocuğa 101 bisiklet hediye etti.

"Bisiklet kültürünü daha çok yaymak istiyoruz"

23 Nisan'ı aslında çok daha coşkuyla, çok daha eğlenceli, keyifli bir şekilde kutlamak istediklerini söyleyen Başkan Soyer, pandemiye rağmen önlem altında çocuklarla bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bisiklet kültürünü daha çok yaymak istiyoruz. Daha çok çocuğumuz bisikletle buluşsun istiyoruz. Kent içerisinde sadece spor aracı değil, ulaşım aracı olarak da bisiklet kullanılsın istiyoruz. Bunu desteklemeye, teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi. Öğrencilerin aynı zamanda kurulan Sürdürülebilir Yaşam Parkı'nda toprakla, tohumla buluştuklarını da dile getiren Soyer, şunları söyledi: "Çocuklar hem ekim yapıyorlar, hem de böcekleri, toprağı, tohumu tanıyorlar. Diliyorum ki bugün yapılan etkinlikten doğayı daha çok severek ayrılsın ve doğayla iç içe uyum içinde bir hayat sürsünler. Öğrenciler bugün hem eğlendiler, hem bir şeylerin sahibi oldular hem de öğrendiler."

Öğrencilerin bisiklet sevinci

Öğrencilerden Mehmet Emre Koca, tarımla ilgili çok az bilgisinin bulunduğunu belirterek, "Bugün tarımla ilgili öğrendiğim bilgiler benim için çok faydalı oldu. Gelecekte bu bilgileri kullanabileceğimi düşünüyorum" dedi. Arda Nikbay da bisikletinin çalındığını, İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde yeni bir bisiklete kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yeliz Şahin ise gerçekleştirilen etkinliği çok beğendiğini belirterek, "Ben normalde zaten doğayı severim. Bugün de tohum ektik, fidan diktik. Tohumların nasıl ekilmesi gerektiğini öğrendim. Çok güzel geçti. Ayrıca bisiklet binmeyi çok severim. Bisikletim olmasına çok sevindim" dedi. - İZMİR