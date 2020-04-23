23 Nisan'da 11 yaşındaki Elif resim sergisini evinde açtı - Son Dakika

23 Nisan'da 11 yaşındaki Elif resim sergisini evinde açtı

11 yaşındaki ressam ilk sergisini evinin salonunda açtı

Küçük ressam Elif'den büyüklere çağrı:

"Biz yaşamak istiyoruz evde kal Türkiyem"

BALIKESİR - Balıkesir'de fotoğrafçı bir anne ile ressam babanın 11 yaşındaki kızları Elif Yağmur uzun süredir hazırlanarak açmayı planladığı ilk resim sergisini korona virüs salgını nedeniyle sanat galerisi yerine farklı bir etkinliğe imza atarak evinin salonunda gerçekleştirdi. Küçük ressam Elif yaşıtları için Türkiye'ye çağrıda bulunarak "Bizi seviyor ve düşünüyorsanız biz yaşamak istiyoruz, evde kal Türkiye'm" dedi.

Balıkesir Altıeylül ilçesi Burhan Erdayı Ortaokulu 5-D sınıfı öğrencisi Elif Yağmur uzun süredir hazırladığı resimlerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında eğitim gördüğü okulda sergi açmayı hayal ediyordu. Korona virüs salgını nedeniyle bu arzusu okulların kapanmasıyla birlikte tam rafa kaldırmışken imdadına ailesi yetişti. Fotoğrafçı annesi ve ressam babası hiçbir şekilde korona virüsü ve sosyal mesafenin sanata engel olamayacağı konusunda kızları Elif'e hatırlatmada bulunarak kişisel ilk sergisini evde açarak sosyal medyada yayınlayabileceği konusunda tavsiyede bulundular. Bunun üzerine okulunda açmayı planladığı ilk kişisel resim sergisini evinin salonunda açan Elif Yağmur çok mutlu oldu.

Annesinin çektiği görüntülerle sergisini tanıttı

Ressam babası Fikret Afacan'ın desteği ve Fotoğraf sanatçısı annesi Nigar Afacan'ın çektiği görüntülerde ilk kişisel sergisini tanıtan Elif "Annem fotoğrafçı babam ressam ve ben her ikisini de yapabiliyorum. Korona virüs nedeniyle sergimizi açamadık. Her şey alt üst olup üst üste geldi. Ama ben sergimi evde açmak istedim ve harika bir sergi oldu. Atatürk'ün bize hediye etmiş olduğu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum"dedi.

Küçük ressam Elif'in 30'a yakın soyut akrilik ve suluboya eserinden oluşan resim sergisi sanatseverler tarafından sosyal medya hesabından sonsuza dek ziyaret edilebilecek.