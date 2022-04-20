23 Nisan'da 81 ilde 'Çevre ve Çocuk Şenliği' - Son Dakika
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23 Nisan'da 81 ilde 'Çevre ve Çocuk Şenliği'

20.04.2022 12:48
23 Nisan'da 81 ilde 'Çevre ve Çocuk Şenliği'

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 81 ilde eş zamanlı olarak 'Çevre ve Çocuk Şenliği' düzenleyeceklerini duyurdu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 81 ilde eş zamanlı olarak 'Çevre ve Çocuk Şenliği' düzenleyeceklerini duyurdu.

Bakan Kurum, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak her fırsatta ve her platformda gençler ile ve çocuklara doğa ve çevre bilincini kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, "23 Nisan'da ülkemizin dört bir yanında, 81 ilimizin tamamında millet bahçelerimiz başta olmak üzere illerimizin meydanlarında eş zamanlı olarak 'Çevre ve Çocuk Şenliği' düzenleyeceğiz. Yapacağımız şenliğe katılacak yüz binlerce çocuğumuza sıfır atık, geri dönüşüm, iklim değişikliği, çevre ve doğa bilinci kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede açık havada yavrularımıza birbirinden renkli atölyelerle, çocuk kahramanımız 'Emiray' ile eğlenceli ve eğitici etkinlikler sunacağız" dedi.

'10 MİLYON KİŞİYE DOĞA VE ÇEVRE EĞİTİMİ'Bakanlık olarak Türkiye genelinde eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini, yüz binlerce çocuk ve gencin çevre ve doğa konularında bilinçlendirilmesi için 'Çevre ve Çocuk Şenliği'nin de önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kurum, tüm çocukları etkinliğe davet ederek, "Bakanlıklarla, üniversitelerimizle, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla 10 milyon vatandaşımıza çevre ve iklim değişikliği konularında eğitim vereceğiz. Bunun yanı sıra özellikle gençlere ve çocuklarımıza yönelik iklim dostu projelerimizle, kitap, dergi, film, sıfır atık ve iklim müzesi, dijital çevre ve çocuk akademisi, mobil uygulama, sosyal medya çalışmaları ve etkinliklerle 84 milyon vatandaşımızın çevre ve doğa çalışmalarımıza katkı sunmasını sağlayacağız" dedi. 'ÇOCUKLARIMIZI SIFIR ATIK KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRECEĞİZ'Bakan Kurum, çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda herkesi bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Yine tüm vatandaşlarımızı Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz, Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık Projemizin bir parçası haline getirmek istiyoruz. Düzenleyeceğimiz şenlikte yine çocuklarımıza 'Sıfır Atık' nedir, detaylı olarak anlatacağız. Yine bu şenliklerde çocuklarımızı Sıfır Atık konusunda bilinçlendireceğiz. Kurduğumuz Türkiye Çevre Ajansı eliyle Depozito Yönetim Sistemi'ni Türkiye'nin tamamında yaygın hale getireceğiz. Hem Sıfır Atık hem de Depozito Yönetim Sistemi ile vatandaşlarımızda tasarruf bilincini, kültürünü yaygınlaştıracağız. Hem çevremize ve doğamıza sahip çıkacağız hem de ekonomimize milyarlarca liralık katkı sağlayacağız."

23 Nisan'da 81 ilde 'Çevre ve Çocuk Şenliği'
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İklim Değişikliği, Murat Kurum, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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