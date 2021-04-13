Bağcılar'da çekilişle belirlenen 23 öğrenci, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Ankara'da kutlayacak - Son Dakika

Bağcılar Belediyesince "Başkan'la Süper Gezi" adıyla yapılan çekilişle belirlenen 23 öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak üzere gidecekleri Ankara'da helikopter turu yapacak ve "Milli İrade" gezisine katılacak.

???????Belediyeden yapılan açıklamaya göre Bağcılar, bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında sıra dışı bir etkinliğe imza atıyor.

Coşkulu etkinliklerde yer alacak şanslı 23 öğrencinin belirlenmesi amacıyla ilçe genelindeki okullara, 23 Nisan'ı daha iyi anlamak için Hilmi, Fatma ve Rafet'in birlikte çıktığı macera dolu yolculuğu konu alan çizgi roman formatındaki 85 bin adet "Başkan'la Süper Gezi" dergisi dağıtıldı.

23 Nisan etkinliklerine katılacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla Bağcılar İSTOÇ İlkokulu'nda çekiliş yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişe Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çekiliş sırasında açılan numaraları takip eden çocuklar, heyecanlı anlar yaşadı.

TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ziyaret edilecek

Çekilişte hak kazanan öğrencileri, hem eğlenceli hem de yararlı bir program bekliyor. Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı'yla geleneksel helikopter turuna çıkacak öğrenciler, "Milli İrade" gezisi de yapacak.

Ankara'da bir gün geçirecek olan şanslı öğrenciler, bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılan ilk meclisi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında "Gazilik" unvanını alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret edecek. Çocuklar burada TBMM Başkanı Mustafa Şentop'la da bir araya gelecek. Minik misafirlerin son durağı ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, TBMM'nin açılışı gibi büyük tarihi olayı çok iyi anlamak ve Kurtuluş Savaşını veren ataların mirasını geleceğe taşımak zorunda olduklarını belirterek, bu nedenle öğrencilerle zamanda yolculuğa çıkacaklarını, çocukların görerek ve gezerek öğreneceklerini ifade etti.

23 Nisan kutlamaları için yapılan çekilişin sonuçları, "www.bagcilar.bel.tr" adresinde yayınlandı.