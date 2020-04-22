Son Dakika › Genel › 23 Nisan'da birincilik kazandığı şiiri 67 yıl sonra da ezbere okudu - Son Dakika
23 Nisan'da birincilik kazandığı şiiri 67 yıl sonra da ezbere okudu
7 saat önce
23 Nisan'da birincilik kazandığı şiiri 67 yıl sonra da ezbere okudu Tekirdağ'da 10 yaşında iken 23 Nisan'da okuduğu şiirle birinci olan 77 yaşındaki Gönül Kuru, yarım asırdan fazla zaman geçmesine rağmen aynı şiiri hiç aksatmadan ezbere okudu.
23 Nisan'da birincilik kazandığı şiiri 67 yıl sonra da ezbere okudu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 10 yaşında iken 23 Nisan'da okuduğu şiirle birinci olan 77 yaşındaki Gönül Kuru, yarım asırdan fazla zaman geçmesine rağmen aynı şiiri hiç aksatmadan ezbere okudu.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Deveci Köyü İlkokulu'nda 10 yaşında iken 23 Nisan'da okuduğu 'Atam' şiiriyle birinci seçilen 77 yaşındaki Gönül Kuru, 67 yıl sonra aynı şiiri tekrar okudu. Yaşlı kadının yarım asırdan fazla zamanın geçmesine rağmen söz konusu şiiri hiç aksatmadan ezbere okuması büyük takdir topladı. Aynı zamanda 14 torun sahibi olan yaşlı kadının şiir okurken çekilip sosyal medyada paylaşılan videosu büyük beğeni topladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 08:12 Kaynak: İHA
Son Dakika Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar Minik öğrenciden TBMM Başkanı Şentop'a 23 Nisan hediyesi TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 23 Nisan mesajı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim