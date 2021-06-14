23 Nisan'da Büyükşehir'de Başkanlık Koltuğuna Özel Gereksinimli Onur Oturdu - Son Dakika

23 Nisan'da Büyükşehir'de başkanlık koltuğuna özel gereksinimli Onur oturdu

Zeydan Karalar'ın koltuğuna oturan down sendromlu Onur Kurtulmuş, madalyalarını takıp talimatlar verdi.

Zeydan Karalar, "Yaşadığım sürece engellilerin yanında olacağım. "

Down sendromlu Onur Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makamına oturdu. Başkan Zeydan Karalar'a çiçek sunan ve kendi yaptığı resim çalışmasını hediye eden Onur Kurtulmuş, basketbol branşında milli takımda kazandığı madalyaları da boynuna takarak, çeşitli konularda talimatlar verdi.

MOLA EVİ VE İZCİ KAMPI

Onur Kurtulmuş; izci kampı, mola evi ve engellilere istihdam konularında, Gönüllü Anneler Topluluğu Başkanı Gülşen Akgöz aracılığıyla isteklerde bulundu.

Gülşen Akgöz, özel gereksinimi olan çocuklarla ilgili Zeydan Karalar'ın her zaman yanlarında olduğunu belirterek, teşekkürlerini iletti.

YAŞADIĞIM SÜRECE ENGELLİLERİN YANINDA OLACAĞIM

Başkan Zeydan Karalar, Onur Kurtulmuş'a spor yaşantısında başarı diledi ve hayatta olduğu sürece engellilerin daima yanında olacağını söyledi.

Başkan Zeydan Karalar mola evinin yapıldığını ve bir süre sonra faaliyete geçeceğini, ayrıca engelliler için bir yaşam köyü planlarının bulunduğunu kaydetti. Engelli çocuğu olan ebeveynlerin, özellikle de annelerin, zorlu yaşam süreçlerinde molaya, dinlenmeye, küçük zaman dilimlerinde de olsa ara vermeye ihtiyacı bulunduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar, bu projeleri hayata geçirmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Onur Kurtulmuş'un annesi Cemile Kurtulmuş da, Başkan Zeydan Karalar'a, Onur'a ve genelde özel gereksinimli çocuklara gösterdiği ilgiden ötürü teşekkür etti.

Başkan Zeydan Karalar koltuğuna oturan Onur Kurtulmuş'a çeşitli hediyeler verdi.