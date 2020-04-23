23 Nisan'da çocuklara maskotlu sürpriz - Son Dakika

Pendik'te çizgi film maskotları, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan şehit, yetim ve gazi çocuklarına sürpriz yaptı. Şaşkın bakışlarla kapılarını açan çocuklara maskotlar oyuncak paketi hediye etti. Çocuklar kapı kapı dolaşan çizgi film maskotlarıyla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.



Pendik Belediyesi şehit yetim ve gazi çocuklarına "23 Nisan" sürprizi yaptı. Maskot ve gönüllülerden oluşan ekipler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Pendik'teki şehit yetim ve gazi çocuklarına oyuncak paketi hediye etti. Korona virüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan çocuklar, şaşkın bakışlar eşliğinde hediye paketlerini açarak maskot ve gönüllülere teşekkür etti.



Hediye paketinde oyuncağın yanı sıra kitap, Türk bayrağı, çikolata ve yapboz da bulunuyor. - İSTANBUL