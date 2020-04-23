23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz kutlama - Son Dakika

İkizlere doğum günü pastası sürprizi yapılması
İkizlerin pastayı üflemesi
Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine kolonya ve şeker ikramı
İkizlerden Öznur Öztürk'ün konuşması
İkizlerin teşekkür mesajı Batman
Batman'ın Kozluk ilçesinde Kaymakamlık tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 23 Nisan'da doğan ve 14 yaşına giren ikiz kardeşler Öznur ve Özkan Öztürk'e sürpriz kutlama yaptı.
Öztürk kardeşlerin Kazım Koyuncu Bulvarı'ndaki evine Vefa Sosyal Destek Grubu ile giden müzik öğretmeni Zuhal Sayat şarkılar seslendirdi.
Grup, Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci'nin doğum günü mesajını ve selamını da iki kardeşe iletti.
Öznur Öztürk, bu sürprizden duydukları mutluluğu dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.
Baba Abdullah Öztürk de çocuklarının doğum gününü kutlayan Vefa Sosyal Destek Grubu'na teşekkür etti.