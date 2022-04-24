23 Nisan'da ekilen çiçekler Vitago Kids ile açacak - Son Dakika

Tohum Holding'in çocuk vitamin markası Vitago Kids, 23 Nisan'da özel bir etkinliğe imza attı.

Vitago Kids açıklamasına göre, etkinlikte, Vitago Kids'in Rafadan Tayfa karakterli Gummies ürünlerinin ambalajları çiçek saksısı olarak yeniden konumlandırıldı. Böylelikle çocuklara taze toprak ve can suyu ile baharın ilk çiçeklerini ekme deneyimi yaşatıldı.

Etkinliğe katılan çocuklar Vitago Kids tarafından dağıtılan "Gummies" ambalajlarına, kırmızı bahar çiçeği fidesini yine etkinlik için özel getirilen taze çiçek torağıyla birlikte ekti. Toprakla buluşan çiçeklere ilk can suyunu da veren çocuklar, böylelikle baharın gelişini ve Çocuk Bayramı'nı daha iyi hissetti. Çiçek ekimini tamamlayan çocuklar, etkinlikteki Vitago Kids standından isimlerine özel hazırlanmış çiçek ekim festivali katılım belgesini alırken, aynı zamanda "Gummies" ürünlerinin farklı lezzetlerinden tatma şansını yakaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vitago Kids Marka İletişim Sorumlusu Yurdagül Yaman, Vitago Kids'in, çocukları hep iyi hissettirme amacında olduğunu, bu amaca dönük olarak salgın sonrası çocukların doğayla temas eksikliğini fark ettiklerini belirtti.

Yaman, bu eksiği onarmak ve onları desteklemek için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çiçek ekim festivaline dönüştürmeyi hedefledikleri aktararak, "Bunu yaparken de çocuklara doğa ve sürdürülebilirlik kavramlarını birlikte algılatacak şekilde ürün ambalajlarının yeniden yorumlanmasının mümkün olduğunu ve onları bir çiçeğin saksısı olarak konumlandırabileceklerini göstermek istedik." ifadesini kullandı.