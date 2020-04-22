23 Nisan'da; Haydi çocuklar balkonlara - Son Dakika

Bafra Belediyesi, 23 Nisan kutlamalarının 100. yıla yakışır coşkuyla gerçekleşmesi ve korona virüs nedeniyle evlerinde olması gereken çocukların bu coşkudan mahrum kalmaması için dikkat çekici bir etkinliği hayata geçirecek.



23 Nisan Perşembe günü sokağa çıkma yasağından dolayı tüm çocukların evlerinde olacağından Bafra Belediyesi oluşturduğu Çocuk Şenliği Otobüsü ile tüm şehir dolaşılarak, ilçede 23 Nisan coşkusunu yaşatacak.



Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada çocuklara seslenen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç şunları söyledi:



"Sevgili Çocuklar, bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı, TBMM'nin açılışının 100'üncü yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı maalesef evlerimizde kutlamak zorunda kaldık. Ancak biliyoruz ki, tüm bu tedbirler yarın daha coşkulu şekilde milli ve dini bayramlarımızı kutlamamız için.



Bu bilinçle bizde Bafra Belediyesi olarak 23 Nisan Perşembe günü sokağa çıkma yasağından dolayı tüm çocuklarımız evlerinde olacağından, bizler Çocuk Şenliği Otobüsü oluşturduk. 23 Nisan günü saat 12'de otobüsümüzle tüm şehri dolaşacağız. Bizler şenliği çocuklarımızın ayağına götüreceğiz. Sizlerin de evlerinizin cam ve balkonlarından bizlere katılmanızı diliyorum. Hep birlikte nice 23 Nisanlara diyerek bu süreçte evde kalmamızın önemine de değinmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümünü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten ve samimi duygularımla kutluyorum. Sevgili Çocuklar, 23 Nisan bayramınız kutlu olsun" - SAMSUN