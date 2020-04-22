23 Nisan'da İlber Ortaylı Küçükçekmecem Tv'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel 23 Nisan'da İlber Ortaylı Küçükçekmecem Tv'de - Son Dakika

23 Nisan'da İlber Ortaylı Küçükçekmecem Tv'de

6 saat önce

Küçükçekmece Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılında ünlü tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı dijital platformu Küçükçekmecem TV'de ağırlayacak.

23 Nisan'da İlber Ortaylı Küçükçekmecem Tv'de, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılında ünlü tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı dijital platformu Küçükçekmecem TV'de ağırlayacak. Küçükçekmece Belediyesi ayrıca, yayını izleyen ve yorum yapan ilk 100 kişiye Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bir kitabını hediye edecek.


Ünlü tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Küçükçekmece Belediyesinin sosyal medya kanalındaki yayınında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını ve 100 yıllık tarihi anlatacak. Program, Küçükçekmece Belediyesinin online platformu Küçükçekmecem TV'de 23 Nisan günü saat 21.30'da yayınlanacak. Küçükçekmece Belediyesi ayrıca, TBMM'nin 100'ncü yıl dolayısıyla Youtube kanalına abone olan ve canlı yayın sırasında yorum yapan ilk 100 kişiye Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kitabını hediye edecek.


"23 Nisan çocuklarındır ve çocukların Kalacaktır"


Küçükçekmecem TV'de vatandaşlara seslenecek olan Ortaylı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının milli mücadele dönemini, TBMM'nin konvansiyonel yapısını, Türkiye devletinin oluşmasını seyircilere anlatacak. Prof. Dr. İlber Ortaylı ise 23 Nisan ile ilgili, "Bugün 23 Nisan bu devletin oluşmasının 100. yılı, çok önemli bir tarih. Bu bayram dünyanın 20. ve 21. yüzyılında en çok ezilen çocuklara atfedilmiştir. Onun için bu bayram çocuk bayramı olacak ve öyle kalacaktır" dedi. - İSTANBUL

İlber Ortaylı, Küçükçekmece, 23 Nisan, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 01:43 Kaynak: İHA

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