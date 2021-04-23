23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktığı iddialarına Bakan Koca'dan esprili yanıt - Son Dakika

23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktığı iddialarına Bakan Koca'dan esprili yanıt

23.04.2021 23:04

23 Nisan dolayısıyla koltuğunu bıraktığı ilkokul öğrencisinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın torunu olduğu iddia edilmişti. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı esprili açıklamada "Torunum değil ama bazen benim yerime açıklama yapıyor" ifadelerini kullandı. Bakan Koca'nın koltuğuna oturan çocuğun geçen yılki 'Yaklaşma bana' olayının kahramanı olduğu ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bugün 16.15'te açıklama yapacağını duyurmuştu. Saat 16.15'i gösterdiğinde Bakan Koca, Twitter hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj paylaşmıştı. 23 Nisan'da koltuğunu bir miniğe devreden Koca, sürpriziyle vatandaşları şaşırtmıştı.

Koltuğa 23 Nisan dolayısıyla oturan çocuğun Bakan Koca'nın torunu olduğu iddia edildi. Koca ise söz konusu iddiaya kendine has üslubuyla yanıt verdi. Koca, "Evet o evladımız. Mustafa Erkam Ordulu. Fatsa TOKİ İlkokulu'nda okuyor. Torunum değil ama bazen benim yerime açıklama yapıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın koltuğuna oturan çocuğun geçen yılki 'Yaklaşma bana' olayının kahramanı olduğu öğrenildi.

23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktığı iddialarına Bakan Koca'dan esprili yanıt

MİNİK BAKANDAN AŞI DAVETİ

Minik bakan ise koronavirüs salgınıyla ilgili uyarılarda bulunup, vatandaşları aşı yaptırmaya davet etti. Minik bakan, "Kıymetli vatandaşlarım. Öncelikle hepinizin ellerinden öpüyorum. Umarım herkes ellerini yıkamıştır. Bildiğiniz gibi bir yıldır koronavirüsle mücadele ediyoruz. Beni tanımadığınız günlere dönmek istiyorsunuz, farkındayım. İnanın bunu ben de çok istiyorum. Çalışmalarımız da bu yönde zaten. Ben de çok bunaldım. Minik kalbim artık dayanamıyor" ifadesini kullandı.

23 Nisan'da Sağlık Bakanı olan çocuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mücadeleyi verirken yeri geldi okulumuzdan, yeri geldi oyun parklarından feragat ettik. Evimiz okulumuz, evimiz oyun alanımız oldu. Hatta en son bayramda dedemlere gidemedik. Umarım dedem harçlıklarımı biriktiriyordur. Canım dedem. Şimdi herkesten bir ricam olacak. Sırası gelen herkes aşısını olsun. Yoksa aşıdan korkuyor musunuz? Aşıdan çocuklar bile korkmuyor. Bence siz aşı olursanız okullarımız açılacak. Ben de arkadaşlarıma kavuşacağım.

"ARKADAŞIM YASİN'İ ÇOK ÖZLEDİM"

Arkadaşım Yasin'i çok özledim. Siz saygıdeğer büyüklerimizin maske mesafe ve temizlik kurallarına uyduğunu gördükçe mutlu oluyorum. Bu arada sevgili arkadaşlarımın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bize bu bayramı hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum."

23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktığı iddialarına Bakan Koca'dan esprili yanıt
Bakan Koca saat verip 'Açıklama yapacağım' dedi, vatandaşlar sürprizle karşılaştı

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Son Dakika Güncel 23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktığı iddialarına Bakan Koca'dan esprili yanıt - Son Dakika


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