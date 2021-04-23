23 Nisan'da korona sessizliği - Son Dakika

23 Nisan'da korona sessizliği

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda riayet ediliyor.

Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan 2021 tarihinde saat 19.00'de başlamıştı. Kısıtlamanın ilk gününde Kırklareli'nde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu gözlendi. Kentin eş işlek caddelerinden olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri tarafından kısıtlama kapsamında olan ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan Pazartesi 05.00'te sona erecek.